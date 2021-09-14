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الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا بالأمس ارتفاعا في درجات الحرارة وصلت لـ 37 درجة على القاهرة، منوهًا بأنه هناك تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع على الأقل من درجتين لـ 4 درجات مقارنة بالأمس.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة اليوم وغدًا على مناطق من السواحل الشمالية خاصة عند السلوم ومطروح تمتد ظهرًا للإسكندرية ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ، وهي أمطار غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه خلال الأيام القادمة سنشهد استقرار في الأجواء، وتبدأ الشبورة المائية في الظهور في الصباح الباكر وتكون خفيفة وغير مؤثرة، مشيرًا إلى أننا نشهد نشاط طبيعي للرياح، ومتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد غدًا الأربعاء لكنها لا تعيق الرؤية على الطرق.

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