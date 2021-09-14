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بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:45 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
آية حمروشي


شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إنطلاق فعاليات ملتقى الجامعات الحدودية الذي بدأ السبت الماضي بمشاركة ٦ جامعات مصرية (جامعة العريش - جامعة مطروح - جامعة سيناء - جامعة أسوان - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي) في مسابقات تنس الطاوله وكرة القدم الخماسية والكره المرتدة والالعاب الترويحيه وذلك تحت شعار "معًا فى سيناء".

ويقام الملتقي الذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة العريش تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وقد شهد حفل الإفتتاح حضور الوفود المشاركة ومسؤولو الجامعات، كما تضمن رفع علم مصر وعزف السلام الجمهورى وطابور عرض للجامعات المشاركة، ورفع علم الدورة وأداء القسم وعروض فنية ورياضية للمشاركين، كما ألقى الدكتور حسن الدمرداش ترحيب من رئيس جامعة العريش واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات كلمات للترحيب بالضيوف، والتأكيد على توصيل رسالة إلى العالم أجمع من خلال تلك الدورة بأن سيناء آمنه بفضل جهود القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنيه، وأن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التى ولدت جامعة العريش فى عهده.
انطلاق أولى منافسات رياضة الكرة 
وخلال الملتقى انطلقت أولى منافسات رياضة الكرة المرتدة، وهى رياضة مصرية ابتكرها الدكتور طه جمال الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.
إقامة دورة تنشيطية تدريبية
كما تم إقامة دورة تنشيطية تدريبية وتحكيمية للست جامعات المشاركة على هامش الملتقى، وجار تسجيل اللعبة بعدد خمس أندية.

وأكد الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد ان وزير التعليم العالي وجه بإستضافة مقر لاتحاد اللعبة "تحت التأسيس" ونشرها على كافة مستويات الأندية والمدارس والجامعات.

وأوضح أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بصدد إدراجها في بطولات الجامعات علي المستويات المختلفة طلبه وطالبات وذوي الهمم.

بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"
بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"
بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"
بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"
بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"
بالصور .. تنظيم ملتقى الجامعات الحدودية بالعريش تحت شعار "معا في سيناء"

الكلمات المفتاحية

العريش الجامعات الحدودية التعليم العالي آلفجر

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