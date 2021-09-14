البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة









في إطار استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي بين البريد المصري والبريد القطري اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه اتفاق "العلا" وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وفالح محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة البريد القطري اتفاقيتي تعاون في مجال الحوالات المالية البريدية والتجارة الإلكترونية وذلك بحضور المستشار مصطفي البهبيتى مساعد وزير العدل المصري ورئيس اللجنة القانونية من جانب مصر والشيخ محمد بن حمد سعود آل ثان مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة القانونية من جانب قطر.





قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم مع البريد القطري تأتيان تتويجًا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشودة عقب سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتى تمت عن طريق وفود رفيعة المستوى من أجل دفع العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، حيث أثمرت تلك المباحثات عن توقيع اتفاقيتي تعاون، تهدف الاتفاقية الأولى إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد القطري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدى بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين بدولة قطر والمقدر عددهم بما يزيد عن ٣٥٠ ألف مصري، حيث إن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر ، وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد القطري البالغ عددها ٢٦ مكتب بريد، تغطى جميع أنحاء دولة قطر ، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التى يتجاوز عددها ٤٠٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.





وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تيسير برامج ومشاريع التجارة الإلكترونية بين البلدين لتنمية حركة التبادل التجاري والترويج للمنتجات محلية الصنع إقليميًّا وعالميًّا عبر وسائل التجارة الإلكترونية ومنصاتها المملوكة لكلا الجانبين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصري عقب توقيع اتفاق "العلا" للمصالحة في الخامس من يناير الماضي قد قام على الفور بإعادة استئناف الخدمات البريدية بين البريد المصري والبريد القطري مؤكدًا علي استمرار أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين ، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد القطري لخدمة مواطني البلدين.





ومن جانبه رحب فالح النعيمى رئيس البريد القطري باستئناف العلاقات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد القطري والبريد المصري متمنيًا استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره القطري، كما أشاد فالح النعيمى رئيس البريد القطري بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.







