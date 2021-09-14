حملة نظافة مكبرة لكورنيش النيل بقنا

تحسين وتجميل مدينة قنا

وقال أنور إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها لا تدخر جهدًا في تحسين وتجميل مدينة قنا والقرى التابعة لها، وفي تواصل مستمر لتجميل المظهر العام للمدينة.

مردود حضاري

وتابع بأنه تجري هذه الأعمال تنفيذًا لحرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي بالاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المناطق التجميلية لما تمثله من مردود حضاري ونفسي على المواطنين.

تابع أشرف أنور رئيس مجلس مدينة قنا، صباح اليوم، الحملة المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية لقرية دندرة، برئاسة أحمد عبدالرحيم رئيس القرية، لكونيش النيل الغربي وجدارية النيل، وذلك نظرًا لأهميتها التجميلية لغرب قنا.