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الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهم الثالث بقتل شاب بحلوان

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:47 م
الأمن
الأمن
داليا عادل
تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لضبط متهم بقتل شاب بالاشتراك مع شقيقين بمنطقة عرب غنيم بحلوان، بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع، أسفل منزله.

مناظرة النيابة العامة
وفى وقت سابق كشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر وبها 4 طعنات في الصدر وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد، ويرتدي تيشيرت أبيض اللون وبنطلون "چينز ازرق اللون" وسط بركة من الدماء.

كما طالبت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها.

تشريح جثة المتوفي
فيما أمرت بتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة المدعو "محمود إسماعيل"، 25 سنة، مصابا بعدة طعنات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وكل من الشقيقين "مصطفى"، و"محمد"، بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الجناة بطعن الضحية.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث جثة تحريات

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