Advertisements

وزير التعليم العالي: جائحة كورونا أظهرت أهمية توظيف التقنيات الرقمية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:48 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مارينا بشارة
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولي في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.

التعاون بين الوزارة والبنك الدولي

أكد الوزير أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية.

ملامح تطوير منظومة التعليم العالي

واستعرض عبدالغفار خلال الاجتماع ملامح التطوير الذي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تسعى إلى الارتقاء بالتعليم العالي، وتحقيق الجودة فى كافة مؤسساته، من خلال الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية.

أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ودعمهم بالمهارات الملائمة للتخصصات الجديدة المناسبة لسوق العمل.    

وأشار عبدالغفار إلى إمكانية التعاون في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن جائحة كورونا أظهرت أهمية توظيف التقنيات الرقمية في تعزيز النظم الصحية، ودعم قدراتها في مواجهة الأزمات الصحية.

آليات قابلية التوظيف

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات قابلية التوظيف، وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر لسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ وذلك في ضوء إستراتيجية الوزارة لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية، من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية.

ومن جانبها، أكدت  كيكو ميوا عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيدة بتجربة تطوير التعليم في مصر، من خلال العمل على تطوير المناهج، وتحقيق الإتاحة، واستحداث مسارات جديدة، من أجل تحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر، خاصة في مجال التعليم.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة؛ لتحديد المجالات التي يمكن للبنك الدولي أن يقدم فيها الدعم لمصر فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ود.محمد سمير حمزة المستشار الثقافي المصري السابق بواشنطن.

الكلمات المفتاحية

مستوى عالمي كورونا خالد عبد الغفار المشاريع في مصر التعليم العالي

أخبار تهمك

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ ساعتين و 10 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

12:05 م

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements