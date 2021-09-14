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افتتاح الدورات البيئية المشتركة مع كلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:56 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
آية حمروشي
افتتحت أ.د. نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والدكتورة سماح صالح، مستشار وزير البيئة، الدورات البيئية المشتركة بين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ووزارة البيئة والتى تعقد تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دورات بيئية 
تهدف الدورات لرفع الوعى البيئى للمجتمع المدنى والوزارات والطلاب فى الجامعات، وتعقد فى مجالات الاقتصاد البيئى، والتنمية المستدامة، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتنوع البيولوجى وادارة المحميات، وحماية البيئة، والمبانى الخضراء.

فعاليات الدورات التدريبية 
وقد تضمنت فعاليات الدورات التدريبية عددا من المحاضرات، حيث قامت أ.د نهى سمير دنيا بإلقاء محاضرة عن علاقة التنمية المستدامة بالبيئة كما قدمت د. سماح محاضرة عن دور وزارة البيئة ووحدة التنمية المستدامة وقام أ.د على البحراوى أستاذ الهيدروليكا بشرح أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وتقديم ورشة عمل عن دور وزارة الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتقديرا لمساهمتها الفعالة قامت أ.د. نهى دنيا بتكريم الدكتورة سماح صالح مستشار وزير البيئة واعطائها درع الكلية.

افتتاح الدورات البيئية المشتركة مع كلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس
افتتاح الدورات البيئية المشتركة مع كلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس

الكلمات المفتاحية

كلية الدراسات العليا دورات بيئية جامعة عين شمس

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