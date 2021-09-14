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محمود حميدة:" مبقاش فيه صحة للمسرح"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:57 م
محمود حميده
محمود حميده
آيه عبد العزيز
أكد الفنان محمود حميدة على حبه للمسرح، و على اعتزازه الشديد بالأعمال المسرحية التي سبق وقدمها، حيث بدأ العمل بالمسرح وهو في عمر الخمس سنوات.

وكشف محمود حميدة في تصريحات صحفية إنه حالياً لا يستطيع تقديم أعمال مسرحية، نظرا للمجهود الذي يتطلبه العمل قائلا :" مبقاش فيه صحة"

كما صرح الفنان محمود حميدة أن حياته المسرحية كبيرة للغاية، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا ولم تنل شهرة كبيرة.

وبدأ محمود حميدة مؤخراً تصوير مشاهده في فيلم "الملحد' والذي يشارك فيه الفنان أحمد حاتم، الفنانة شيرين رضا، الفنانة نجلاء بدر، الفنان مصطفى درويش، الفنانة تارا عماد، الفنانة صابرين، الفنان أحمد السلكاوي، الفنان حسين فهمي.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد محمود حميدة فيلم الملحد أحمد حاتم

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