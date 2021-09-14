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عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:57 م
حسين لبيب
حسين لبيب
رامي بشاي
وقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث  صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يتعاقد مع حمدي النقاز

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ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

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وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

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رياضة حمدي النقاز النقاز الزمالك اخبار الرياضة

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