حبس قاتل مهندس طلخا ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالدقهلية

اصدرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، قراراها بحبس المتهم بقتل مهندس طلخا، المعروفة بقضية شهيد الغدر والخيانة، بعد الإدلاء باعترافاته، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.



وكان أدلى محمد ا "المتهم الأساسي بقتل صديقه مهندس طلخا" في اعترافاته بارتكاب الواقعة وإلقائه من أعلى كوبري طلخا للتخلص منه، بعد مطالبته المستمرة له باسترداد أمواله، وفقا لما أكده مصدر أمني.



وأكد المتهم، أنه ادعا تعطل السيارة على الكوبري وغافل صديقه وألقاه من أعلى كوبري الجامعة في النيل.



وكانت أدلت دعاء عبد العزيز زوجة مهندس طلخا الذي عثر علية بنيل المنصورة أسفل كوبري طلخا، بعد تغيبه ب ١١ يوما بأقوالها أمام نيابة طلخا، ووجهت الاتهام لصديق "محمد ا" كمتهم رئيسي مونه آخر شخص كان معه.



وكانت وجهت نيابة طلخا، في محافظة الدقهلية برئاسة المستشار مصطفى محمد وكيل النائب العام بمركز طلخا، والمستشار حسن شطا مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بسحب عينة "dna" من والد ووالدة المهندس أحمد عاطف، الذي عثر عليه بنيل المنصورة، أسفل كوبري طلخا، بعد ١١ يوما من تغيبه في ظروف غامضة.



وجاء التقرير المبدئي للمهندس أنه تم العثور على الجثة فى حالة تحلل جزئى.



واستمعت نيابة طلخا، لأقوال زوجة المهندس أحمد عاطف الذي عثر عليه بنيل المنصورة بعد اختفائه ١١ يوما في ظروف غامضة.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث طلخا، من جهودها بالتحفظ على عدد من كاميرات المراقبة لكشف غموض وملابسات واقعة “مهندس طلخا” المهندس أحمد عاطف الشربيني بن قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والذي عثر عليه جثة أسفل كوبري الجامعة بنيل المنصورة بعد اختفائه ١١ يوما في ظروف غامضة.