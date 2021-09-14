ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة



وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الإقتصادية للقطاع الشمالى، إن هذه السفينة السياحية الثانية التى تدخل الميناء هذا العام بعد السفينة SCENIC ECLIPSE التى ترفع علم باهامس وعلى متنها 241 سائحا، ويأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيرس. وأضاف بانة جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة معربا عن سعادته بعودة السفن السياحية وباعتبارها قطاع حيوى وأحد أهم مصادر الدخل القومى.



الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية ترفع علم البرتغال وتم بناؤها ف عام 2020 ويبلغ طولها 126 متر والغاطس 4.7 متر وعرضها 19 متر ويبلغ طاقتها الاستيعابية 7823 طن اجماليا ولديها ست طوابق مفتوحة للركاب.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى استقبل فجر اليوم السفينة السياحية WORLD NAVIGATOR القادمة من قبرص وعلى متنها 119 سائح وطاقم البحارة وسوف تقوم السفينة بمغادرة الميناء متوجهة إلى ميناء الإسكندرية بعد إنزال 78 سائح للقيام بجولات سياحية بالقاهرة.