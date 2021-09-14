Advertisements

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:03 م
سفينة
سفينة
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى استقبل فجر اليوم السفينة السياحية  WORLD NAVIGATOR القادمة من قبرص وعلى متنها 119 سائح وطاقم البحارة وسوف تقوم السفينة بمغادرة الميناء متوجهة إلى ميناء الإسكندرية بعد إنزال 78 سائح للقيام بجولات سياحية بالقاهرة.
 
وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الإقتصادية للقطاع الشمالى، إن هذه السفينة السياحية الثانية التى تدخل الميناء هذا العام بعد السفينة SCENIC ECLIPSE التى ترفع علم باهامس وعلى متنها 241 سائحا، ويأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيرس. وأضاف بانة جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة معربا عن سعادته بعودة السفن السياحية وباعتبارها قطاع حيوى وأحد أهم مصادر الدخل القومى.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية ترفع علم البرتغال وتم بناؤها ف عام 2020 ويبلغ طولها 126 متر والغاطس 4.7 متر وعرضها 19 متر ويبلغ طاقتها الاستيعابية 7823 طن اجماليا ولديها ست طوابق مفتوحة للركاب.
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة

الكلمات المفتاحية

ميناء بورسعيد سفن بورسعيد بوابة الفجر آلفجر

أخبار تهمك

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة صودا كاوية

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتي صودا كاوية ورخام

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة تركية لشحن 6000 طن صودا كاوية

مؤانى بورسعيد تستقبل 730 سائح من جنسيات مختلف

وصول السفينة السياحية scenic eclipse ميناء بورسعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

12:05 م

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements