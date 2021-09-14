الكرملين: قرار عزل بوتين جاء بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد

قال الكرملين، إن قرار عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا

وقال الكرملين، إن الرئيس بوتين خالط مصابًا بفيروس كورونا لكنه بـ"صحة ممتازة"، حسبما قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الكرملين، أن أشخاص من الدائرة القريبة من بوتين مصابون بفيروس كورونا.