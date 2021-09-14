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البابا تواضروس يستقبل الأنبا صموئيل ورئيس دير الأنبا بولا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:06 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان عيد
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، محافظة الجيزة، والانبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الأمور الرعوية الخاصة بايبارشية طموه، وبعض المور الخاصة بدير الأنبا بولا، كما استقبل قداسة البابا، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم (براموس) بوادي النطرون.

خلال اللقاء عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

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