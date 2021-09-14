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البابا تواضروس يستقبل الأنبا دانيال

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:08 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا، بالبحر الأحمر.

وعرض نيافته على قداسة البابا، خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استقبال قداسة البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم (براموس) بوادي النطرون.
عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

الكلمات المفتاحية

كنسية دير بطريرك البابا تواضروس الأنبا دانيا

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