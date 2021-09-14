نجم لايبزيج يغيب عن موقعة مانشستر سيتي

يدخل فريق لايبزج الألماني لكرة القدم مباراته الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها غدا الأربعاء بفريق مكتمل باستثناء غياب الألماني الدولي مارسيل هالستنبيرج للإصابة.





نجم لايبزيج يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي





ولم يتعاف هالستنبيرج /29 عاما/من إصابة في الكاحل ولن يسافر مع الفريق اليوم الثلاثاء لخوض المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى مع بطل الدوري الإنجليزي ووصيف البطولة في النسخة الماضية.





ويتواجد في ذات المجموعة أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف نسخة 2020، وكلوب بروج البلجيكي.



