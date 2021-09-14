توجيه عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية

أطلقت زارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها عاجلًا بضرورة إعلان مصروفات العام الدراسي الجديد في مكان واضح وبارز داخل المدرسة، وعدم تحصيل أي رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة، مع تشكيل لجنة لتحصيل المصروفات.



تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خريطة العام الدراسي الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.



إجازة نصف العام الدراسي 5 فبراير 2022



وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).



يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022



ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).



امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.