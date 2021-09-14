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لهذا السبب.. أحمد فهمي يسافر إلى البحرين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:14 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
بسمة عادل
يستعد الفنان أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسله الجديد خارج مصر من المقرر طرح هذا العمل على إحدى المنصات الإلكترونية فور الانتهاء من تصويره. 

وكشف أحمد فهمي في تصريحات صحفية إنّه يحضر لمسلسله الجديد منذ عامين، وهو يتكون من عشر حلقات، ويتم تصويره خارج البلاد، وتدور أحداثه في إطار إنساني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "الإختيار"الجزء الثاني شارك في العمل كضيف شرف، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، هادي الجيار وغيرهم من الفنانين إخراج بيتر ميمي.

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