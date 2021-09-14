10 رسائل مهمة من رئيس الوزراء بفعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بعدة تصريحات مهمة خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وترصد "الفجر" من خلال السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء:



١-الدولة لديها الخطة الكاملة للعمل حتى عام 2030 من أجل العودة إلى معدلات النمو المرتفعة.



٢- تخفيض معدل النمو السكاني لمدة من 10 لـ 15 سنة يجعل مصر بمكانة أخرى.



٣- مصر تتبنى مبادرة التعافي الأخضر، والتحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات.



٤-مصر مستمرة في الانطلاق من أجل تحقيق التنمية لشعبها..



٥-ما تحقق من إنجازات يعد خطوة لبرنامج طويل لعجلة التنمية والارتقاء.



٦-الدولة أعلنت الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة.



٨-الاقتصاد المصري استمر في النمو الإيجابي رغم جائحة كورونا.



٩- مفيش دولة في العالم استطاعت إنهاء مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة مثل مصر.



١٠- برنامج الإصلاح الاقتصادي ملحمة كبيرة أشاد بها العالم.