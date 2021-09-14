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الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش فوائد التشريعات الضريبية الجديدة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:17 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فيروز حسني
استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن عبد العزيز نائب رئيس المكتب الفني بمصلحة الضرائب، حيث ناقش اللقاء "التشريعات الضريبية الجديدة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية"، فيما شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلي عدد من الأعضاء من مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية.

أهداف تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة 
 ونوهت الجمعية في بيان لها، أن اللقاء ناقش أهداف تطبيق التشريعات الجديدة والفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى سبل تشجيع النظام الغير رسمي للدخول بالنظام الرسمي، بالإضافة إلي فؤائد التشريعات الضريبة الجديدة والتي تسهل الإجراءات علي المنشأت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وآليات الدعم التي تقدمها الدولة والحكومة من خلال تلك التشريعات.

وشددت الندوة على دور مجتمع الأعمال بمتابعة ودراسة التشريعات الاقتصادية الجديدة حتى يكون على دراية بحقوقه وواجباته، حيث تستهدف الفاتورة الإلكترونية مراقبة كافة التعاملات التجارية بين البائع والمشتري بشكل إلكتروني، فيما سيتم إطلاق الفاتورة الإلكترونية علي مرحلتين الأولى من منشأة لمنشأة والثانية من منشأة إلى منشآت أخرى، حيث قامت 2273 شركة برفع فواتيرها إلكترونية على المنظومة بإجمالي 44 مليون وثيقة.

من ناحية أخري، تطرقت الندوة التي أدارها محمد أبو باشا عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس فادي إسماعيل رئيس لجنة الاستشارات، إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية، تحسن تجربة الممول الرقمية، وتحدد الرؤى لمكافحة الغش الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول للبيانات والمعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد تقارير وتحديد العلاقات المترابطة.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد السلام، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، لها فوائد قصيرة الأجل على رأسها، التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركات بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، ومساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.

الفاتورة الإلكترونية
من ناحيته، قال الدكتور محسن عبد العزيز نائب رئيس المكتب الفني، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، لها فوائد طويلة الأجل علي رأسها تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة وتسهيل رد الضريبة، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد الغير رسمي بشكل فعال.
الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش فوائد التشريعات الضريبية الجديدة
الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش فوائد التشريعات الضريبية الجديدة
الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش فوائد التشريعات الضريبية الجديدة
الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش فوائد التشريعات الضريبية الجديدة

الكلمات المفتاحية

الفاتورة الإلكترونية الجمعية المصرية لشباب الأعمال التشريعات الضريبية الجديدة

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