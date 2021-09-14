الصين تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، 59 حالة إصابة جديدة انتقلت محليًا فى 13 سبتمبر، وذلك ارتفاعًا من 22 إصابة فى اليوم السابق. وكانت جميعها فى فوجيان.

وفي 13 سبتمبر، سجلت السلطات 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، تشمل الإصابات القادمة من الخارج، مقارنة مع 49 إصابة فى اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، والتى لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 28 فى اليوم السابق، دون تسجيل أى وفيات جديدة.