القوى العاملة: تعيين 15 شاباً والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 15 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرص عمل.



استخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة



وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



صرف 65 ألف جنيه لـ 29 عاملًا من المسجلين



ولفت أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملًا من المسجلين، فضلًا عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا.



التفتيش على 234 منشأة



وقال مدير المديرية إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 60 منشأة، وإعادة التفتيش على 39 منشأة، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.



الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات



وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، فضلًا عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.