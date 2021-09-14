Advertisements

القوى العاملة: تعيين 15 شاباً والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:21 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 15 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرص عمل.

استخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

صرف 65 ألف جنيه لـ 29 عاملًا من المسجلين

ولفت أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملًا من المسجلين، فضلًا عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا.

التفتيش على 234 منشأة

وقال مدير المديرية إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 60 منشأة، وإعادة التفتيش على 39 منشأة، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، فضلًا عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة القوى العاملة آلفجر آخر الأخبار أخبار الفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 39 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements