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انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها 

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:26 م
المسابقة
المسابقة
محمد ضوه
انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.
 تمت بنظام الفرق
وقال الدكتور خالد عيسوي، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب تنظم فعاليات المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الأول من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة، وجرى صعود 4 فرق من 12 فريقت مشاركت في المسابقة إلى فعاليات الدور الثاني.

الكلمات المفتاحية

مسابقة العباقرة مسابقة جامعة بنها

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