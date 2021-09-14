"الأورمان" توزع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على 75 قرية بالمنيا



قافلة أبواب الخير

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع شملت 75 قرية وهم قرى زاوية برمشا وبرمشا وقرية 4 وعطف حيدر والمسيد والفلاح ونزلة رمضان ومفوز طيبة وكفر مهدى وبان العلم وصفانية والعزبة البيضا والشيخ مسعود وكفر عبدالخالق والسلحدار وعزبة شفيق مركز العدوة، وقرى اتلات وبردنوها وادقاق المسك وهوره ومرزوق وكوم التبن وجوادها وأبو حسيبه وأبو شحاته مركز مطاى، وقريتي منقطين والسوبى وكوم اللوفى والعمودين والروبى وساقية داقوف وطرفا القبلية وسمالوط البلد والفرجانى ومنشاة الشريعي وطحا الأعمدة مركز سمالوط، وقرى أباظة (بنى سالم) وبنى حرام وأبوخلقة ونزلة سعيد مركز دير مواس، وقرى القرايشة وزهرة وصفط اللبن مركز المنيا، وكفر الصالحين وميانة وأشنين وبلهاسا وأبا البلد وكفر المداور مركز مغاغة، وقرى تنده وأم قمص والشيخ شبيكة وجلال الشرقية وبنى خالد مركز ملوى، وقرى زعفران ومنسافيس وكوم الزهير والفقاعى وجورجى مركز أبو قرقاص، وقرى صفط أبو جرج وعزبة العرب وإبشاق وبنى صامت والناصريه والجرنوس والبهنسا وأشروبة وشلقام مركز بني مزار.



مشروعات الأورمان بمحافظة المنيا

وأوضح شعبان، أن هذه القافلة تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمساهمات صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وأشار شعبان إلى أن الكرتونة الواحدة تتضمن "4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، لافتًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.









أعلن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة المنيا، أنه ضمن المبادرة الرئاسية قافلة "أبواب الخير" وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، تستكمل الجمعية توزيع عدد 12 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعايا فى 75 قرية بالمنيا، بالاضافة الى دعم زواج 10 فتيات يتيمات.