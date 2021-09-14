تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استهدفت المرور على محطات الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة.



الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة

حيث قاموا بمتابعة الأعمال الجارية بكل من المحطة الفرعية لرفع الصرف الصحي بالمجاورة الرابعة، والمحطة الرئيسية لرفع الصرف الصحي بالمجاورة السادسة بمدينة جمصة.



الإحلال والتجديد

وقام المحافظ ورئيس المياه، بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل المحطات، وخط الطرد قطر 710مم، وقد أشاد المحافظ بسرعة التنفيذ وجودة الأعمال.