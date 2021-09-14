Advertisements

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:27 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد كشك
شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استهدفت المرور على محطات الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة.

الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة
 حيث قاموا بمتابعة الأعمال الجارية بكل من المحطة الفرعية لرفع الصرف الصحي بالمجاورة الرابعة، والمحطة الرئيسية لرفع الصرف الصحي بالمجاورة السادسة بمدينة جمصة.

الإحلال والتجديد
وقام المحافظ ورئيس المياه، بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل المحطات، وخط الطرد قطر 710مم، وقد أشاد المحافظ بسرعة التنفيذ وجودة الأعمال.
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه بمحطة صرف ١٥ مايو بجمصة

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية صرف صحي رئيس شركة المياه جمصة 15 مايو

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 39 دقيقة

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 39 دقيقة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال 2018

كمال شاروبيم: 60 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطتين رفع مياه في الدقهلية

الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع صرف صحى الصلعا بسوهاج

أعمال مكثفة لكسح بيارات الصرف الصحي في ١٥ مايو بجمصة (صور)

65 مليون جنيه لإحلال وتجديد صرف صحي جمصة بالدقهلية

توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements