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بالإسود ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:29 م
ميس حمدان
ميس حمدان
بسمة عادل
تحرص الفنانة ميس حمدان على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت ميس صورة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي جامبوست باللون الأسود و مكياج هادئ ورفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان كان مشاركتها في مسلسل "شيء من الماضي" ، كما قدمت في 2018 أول أعمالها الأردنية من خلال ‏مسلسل "نوف‎".‎

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