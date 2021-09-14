لهذا السبب.. تأجيل محاكمة خطيب مسجد بـ"جند الأقصي وجبهة النصرة" لـ11 أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تأجيل محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الاتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب، لجلسة 11 أكتوبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.





ووجهت النيابة العامة، للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.



