السيسي: ما نقوم به غير مسبوق في مصر والمنطقة (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنظيم رحلات لمنطقة بحيرة المنزلة التي يبلغ مساحتها 250 ألف فدان، والتي كان من الممكن أن يتم التعامل معها كمنطقة غير صالحة، معقبًا: "لا اتصور أن في حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي وإعادة الحياة عليها منذ 500-600 سنة فات قد اللي احنا بنعمله".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، اليوم الثلاثاء، أن هذا ليس قاصرا على بحيرة المنزلة فقط، وإنما بحيرة التمساح وكينج ماريوت، معقبًا: "إحنا بنعمل حاجة غير مسبوقة في مصر والمنطقة".





ووجه الرئيس السيسي، وزيرة التخطيط بتوفير تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ذو الشفافية والمصداقية للجامعات والوزرات ووسائل الإعلام، معقبًا: "مش بنقول إيه اللي احنا عملنا في مصر، ده مصر اللي عملته لنفسها بتكاتف شعبها وحكومتها من اجل تجاوز التحديات"، متمنيًا أن تحصل مصر على درجة أفضل في تقرير التنمية البشرية الصادر بعد عامين.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فاعلية إطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



