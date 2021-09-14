"خارجية النواب" تُشيد بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، موضحة أن التقرير يشير إلي وضع مصر كتنصيف وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.

امتلاك مصر الإمكانات

وأضافت "عجمي" في تصريحات لها، أن التقرير كذلك يشير إلى مدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخاريجية بالبرلمان، إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتفع مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، مُحافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالميًا من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.



وقالت "عجمي" إنه ولأول مرة يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: ": في عهدك وفِي أزمة كورونا وقعت دول كبرى ولم تستطع المواجهة، في وقت كان "حياة كريمة" راتب لكل شخص يعمل باليومية أو قطاع خاص يحصل على راتب من الحكومة".





وكان قد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

