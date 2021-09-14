Advertisements

"خارجية النواب" تُشيد بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:30 م
النائبة
النائبة
دينا عبد الستار
أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، موضحة أن التقرير يشير إلي وضع مصر كتنصيف وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.
امتلاك مصر الإمكانات
 وأضافت "عجمي" في تصريحات لها، أن التقرير كذلك يشير إلى مدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخاريجية بالبرلمان، إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتفع مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، مُحافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالميًا من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وقالت "عجمي" إنه ولأول مرة يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: ": في عهدك وفِي أزمة كورونا وقعت دول كبرى ولم تستطع المواجهة، في وقت كان "حياة كريمة" راتب لكل شخص يعمل باليومية أو قطاع خاص يحصل على راتب من الحكومة".


وكان قد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب رئيس البرلمان تقرير التنمية البشرية برلمانية برلماني النواب البرلمان

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 43 دقيقة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements