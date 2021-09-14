بعد نجاح الجزء الأول من المداح.. حماده هلال يستعد للجزء الثاني





بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل المداح لحماده هلال، قررت الجهة المنتجة للمسلسل أن تقوم بعمل جزء ثاني من المسلسل.



ومن المقرر أن يبدء فريق العمل في التحضيرات المبدئية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



جدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



