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للمرافعة..  تأجيل محاكمة المنسق العام لـ"مجهولون ضد الانقلاب" لـ24 أكتوبر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:32 م
القاضي
القاضي
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".. وذلك لجلسة 24 أكتوبر المقبل للمرافعة.
تهمة الانضمام لجماعة إرهابية
وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
تعطيل أحكام الدستور 
كما يواجه تهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

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