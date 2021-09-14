تأجيل محاكمة المتهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية



قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، لجلسة 20 سبتمبر، للقرار السابق وإحضار المتهمين من محبسهم.

تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

قتل اثنين من المواطنين

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.



