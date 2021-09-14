الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

اقترب التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد عقده مع المارد الأحمر خلال الأيام القادمة.





وينتهي عقد معلول مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، حيث أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد الأخير.





تعرّف على آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي





وحسب مصدر بالأهلي، فإن معلول يرغب في تجديد عقد ه ل3 مواسم إضافية في ظل رغبة الأهلي في التجديد موسمين فقط، وقد تشهد الساعات القادمة الإعلان عن تجديد عقد الونسي مع القلعة الحمراء.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



