التعليم: 768 ألفا و692 من العاملين تلقوا لقاح كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار الاهتمام ببدء العام الدراسي الجديد 2021 2022 حضوريًا بالمدارس، وحرصًا على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.



أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم



وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (266995) بنسبة 17%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (501697) بنسبة 31%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (859942) بنسبة 54%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (61992) بنسبة 4%، من إجمالي (1604891) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وأن انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.