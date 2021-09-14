Advertisements

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:32 م
ميسي
ميسي
وكالات
سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأعلى تصنيفاً في لعبة "فيفا22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وسيتم الكشف عن النسخة الأحدث للعبة "فيفا" مطلع أكتوبر المقبل، وستشهد ارتداء ميسي لقميص نادي آخر غير برشلونة الإسباني للمرة الأولى.

وستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين لوضع ميسي بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم سان جيرمان.

ويبلغ تصنيف ميسي 93 ويأتي من خلفه نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس السلوفيني يان أوبلاك وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين، وحصل جميعهم على تصنيف 91.

وسيكون بإمكان عشاق مانشستر يونايتد الاستعانة برونالدو الذي عاد إلى أولد ترافورد بعد غياب 12 عاماً.

ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو، إذ بلغ تصنيفه 92.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة الألماني جيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً خلال موسم 2021 من "البوندسليغا" ليقود بايرن ميونخ للقب.

وجاء الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني عشر بتنصيف بلغ 89 نقطة.

الكلمات المفتاحية

ميسي ليفربول الإنجليزي فيفا اخبار ميسي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 41 دقيقة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي ونيمار وزميل صلاح في قائمة المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"

نيمار ومبابي يمهدان صفقة جديدة لريال مدريد

على غير المعتاد.. هداف أوروبا ليس ميسي وكريستيانو رونالدو !

سان جيرمان يخطط لضم مهاجم الريال مع نيمار ومبابي

هل يُحقق ليفاندوفسكي المُستحيل ضد فولفسبورج ويُعادل رقم مولر؟

بارن ميونيخ يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements