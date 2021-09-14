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الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء بسبب هذه الظاهرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:39 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، تحسنا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية غدًا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا  الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش  على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

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