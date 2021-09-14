ننشر خطوات تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان 2021

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان 2021، خاصة بعد المخاوف الشديدة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهي ظهور الموجة الرابعة لجائحة "فيروس كورونا" في مصر، ويعتبر الحصول على اللقاح أهم خطوة لتقليل احتمالية الإصابة.

وتتيح وزارة الصحة، للأفراد سواء من داخل مصر أو خارجها التسجيل عبر موقع "لقاح كورونا" للحصول على التطعيم مجانيًا بالكامل، ولذلك سنستعرض لكم خطوات تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان 2021، وهي كالتالي:-





خطوات تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان 2021





- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).





ستظهر أمامك اختيارين الأول "التسجيل لطلب اللقاح" إذا كنت تدخل على الموقع للمرة الأولى، أو "متابعة الطلب" إذا كنت قد سجلت سابقًا، وفي تلك الحالة يجب اختيار التسجيل.





- يشترط الموقع، أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا حتى يتم التسجيل، حتى تتمكن من التسجيل، ثم يطلب منك اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت "العاملين في القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخري - التطعيم بغرض السفر".





- بعد اختيار الفئة التي تنتمي لها، ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.





- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.





-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بادخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل، ثم يمكنك الضغط على "استكمال".





- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي "هذه الخطوة اختيارية".





- سيطلب منك الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على "استكمال".





- وأخيرًا ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.



