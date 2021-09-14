Advertisements

ننشر خطوات تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان 2021

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان 2021، خاصة بعد المخاوف الشديدة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهي ظهور الموجة الرابعة لجائحة "فيروس كورونا" في مصر، ويعتبر الحصول على اللقاح أهم خطوة لتقليل احتمالية الإصابة.
وتتيح وزارة الصحة، للأفراد سواء من داخل مصر أو خارجها التسجيل عبر موقع "لقاح كورونا" للحصول على التطعيم مجانيًا بالكامل، ولذلك سنستعرض لكم خطوات تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان 2021، وهي كالتالي:-

خطوات تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان 2021

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).

ستظهر أمامك اختيارين الأول "التسجيل لطلب اللقاح" إذا كنت تدخل على الموقع للمرة الأولى، أو "متابعة الطلب" إذا كنت قد سجلت سابقًا، وفي تلك الحالة يجب اختيار التسجيل.

- يشترط الموقع، أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا حتى يتم التسجيل، حتى تتمكن من التسجيل، ثم يطلب منك اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت "العاملين في القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخري - التطعيم بغرض السفر".

- بعد اختيار الفئة التي تنتمي لها، ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بادخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل، ثم يمكنك الضغط على "استكمال".

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي "هذه الخطوة اختيارية".

- سيطلب منك الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على "استكمال".

- وأخيرًا ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا تسجيل لقاح كورونا

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 39 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الفئات التي يحق لها حجز لقاح كورونا ورابط التسجيل المباشر والخطوات

كل ما تود معرفته عن موقع حجز لقاح كورونا وكيفية التسجيل والفئات المستحقة

لليوم الثاني.. "تسجيل لقاح كورونا" مطلوب على جوجل (التفاصيل الكاملة حول طريقة الحصول على اللقاح)

لينك موقع تسجيل لقاح كورونا.. تعرف على خطوات إرسال البيانات والشروط

"رابط مباشر".. طرق التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات

طرق الحصول على لقاح كورونا وخطوات التسجيل في الموقع الرسمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements