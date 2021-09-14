خطوة بخطوة.. كيفية تجدد ترخيص بناء بالمدن الجديدة إلكترونيا؟

أصبحت فكرة الذهاب إلى جهات الحكومية غير مقبولة على الإطلاق خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موجته الرابعة، لذلك سنستعرض لكم خطوات الحصول على تجديد ترخيص بناء بالمدن الجديدة إلكترونيا، اتبع الآتي:-





كيفية تجدد ترخيص بناء بالمدن الجديدة الكترونيا؟





- قم بالدخول على الموقع الرسمي لـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" البوابة الالكترونية الموحدة لخدمات المواطنين عبر الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــا ).

- يتم إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات من خلال إدخال البيانات المطلوبة للمواطن الراغب في الخدمة.





- اختر "خدمات تراخيص البناء".





- للحصول على الخدمة يجب تقديم عدد من المستندات من خلال تحميلها، وهي كالتالي:-





* تقديم رخصة البناء القديمة.





* تقديم محضر الاستلام.





* تقديم غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم.





* تقديم آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).





* تقديم أخر إيصال سداد من البنك.





* تقديم صورة البطاقة الضريبية.





* تقديم آخر إيصال سداد فاتورة مياه.





* تقديم بطاقة شخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانوني (فى حالة شركة).





طريقة انشاء حساب على البوابة الإلكترونية

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يمكن إنشاء حساب على بواية الخدمات من خلال التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وتقديم طلب مجانى لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، على أن تقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.





جدير بالذكر، أن البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا ).



