هدى الاتربي عن "ورا كل باب": "مبسوطة جداً من كل رسايلكم"

أعربت الفنانة هدى الاتربي عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصيتها في مسلسل ورا كل باب حكاية عائله جي جي الذي يعرض حالياً على قناة الحياة.







نشرت هدى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشوراً قائله مبسوطة جداً من كل رسايلكم وكلامكم الحلو على دور ملك في المسلسل والدعم دا شكراً بحبكم.









المسلسل بطولة إسلام جمال، هدى الاتربي، ليلى عز العرب، هند عبد الحليم، معتز حسين، نادين، وغيرهم من الفنانين إخراج منال الصيفي.