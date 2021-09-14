Advertisements

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"خلية هشام عشماوي" لاستكمال مرافعة الدفاع

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:42 م
القاضي
القاضي
مـروة هيـكل
قررت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا..  لجلسة 12 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
المتهمون
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements