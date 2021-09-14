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الأمم المتحدة: العنف في سوريا يزداد والوضع ليس آمنا لعودة اللاجئين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:42 م
اللاجئون
اللاجئون
وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العنف في سوريا يزداد والوضع ليس آمنا لعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سايق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم نقل اللاجئين السوريين من تركيا، إلى شمال سوريا.

 

وفي مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أشار إلى أن بلاده ستنشئ "منطقة آمنة في سوريا على مساحة 44 كيلومتراً".

 

كما كرر اتهام الدول الأوروبية بعدم تعاونها في ملف اللاجئين السوريين، قائلاً:" إن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع طلبه المتكرر المساعدة في تحمل مسؤولية اللاجئين السوريين قاده إلى تطوير خطة بشأن شمال شرقي سوريا."

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