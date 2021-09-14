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للمرة الثانية.. تجديد حبس كوافير حريمي لحيازته 5 كيلو هيروين بحلوان

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:48 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس كوافير حريمي، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لحيازته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى "أحمد بدر"، 37 سنة، كوافير حريمي، ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات التى كانت بحوزة المتهم وهى عبارة عن 5 كيلو من مخدر الهيروين، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافى بها، وطالبت النيابة بإرسال الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية قاضي

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