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رسالة غامضة من نجم الزمالك (صورة)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:49 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
حرص الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي.

رسالة غامضة من نجم الزمالك

وجاءت الرسالة عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور انستجرام وقال المثلوثي : الناس معادن ونفائس.. فيهم الغالي وفيهم الرخيص.

حمزة المثلوثي نشر رسالته عقب تعاقد الزمالك مع التونسي حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات، بداية من الموسم المقبل.

ويستعد نادي الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس مصر والتي من المقرر أن يتم حسم مواعيدها من قبل اتحاد الكرة.

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