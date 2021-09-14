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اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا بشأن الانتخابات القادمة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:53 م
احمد مجاهد
احمد مجاهد
محمد جمال
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

اتحاد الكرة ماض في تنفيذ خارطة الطريق لانتخاب مجلس إدارة

وكان الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد قد حاول إجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حالت دون ذلك.

كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مقترحات الأعضاء بتعديل بعض بنود اللائحة إلا أن الاتحاد الدولي رأي أن يترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب.

كما سعت اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدتها في 31 يوليو الماضي ، إلا أن القانون نص على اقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية وليس اثناء اقامتها.

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد مجاهد

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