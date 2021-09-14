Advertisements

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:54 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مارينا بشارة
أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة تصريحات مهمة خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي:

١-توجيه الشكر والتقدير لمن ساهم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات

٢-شهادة التنمية تتسم بشفافية ومصداقية لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين

٣-اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على "البناء والتنمية"

٤-تقرير التنمية البشرية عن الدولة لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى

٥-تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها ونجاحها بسبب الشعب المصرى

٦-المصريون تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى بسبب إجراءات حماية اجتماعية

٧-أقدم التهنئة للمصريين على قدرتهم من خلال التضحية والصبر لظهور التقرير بهذا الشكل

٨-خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري

٩-أكثر من 5 مليون إنسان موجودين في مصر لا نقيم لهم معسكرات

١٠-برامج الحماية الاجتماعية يهدف إلى التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر

١١-معالجة التلوث فى بحيرة المنزلة متعملش فى الدنيا من 600 سنة

١٢-عملنا على تطوير كل قطاعات الدولة بمنتهى القوة والشمول

١٣-أتمنى تقرير التنمية العام المقبل بدرجة أفضل من كدة بكتير"


الكلمات المفتاحية

تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيسي آلفجر

أخبار تهمك

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي الأعلى تصنيفا في "فيفا 2022"

منذ 40 دقيقة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق قمة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ 40 دقيقة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: مصر من الدول القليلة التي حافظت على نموها الاقتصادي خلال كورونا

ممثل الأمم المتحدة لـ"السيسي": "والدتي جات مخصوص تتصور معك"

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات التعليم 10 أضعاف خلال 7 سنوات (فيديو)

الأمم المتحدة: الفقر بمصر تراجع لـ29.7% لأول مرة منذ 20 عاما (فيديو)

10 رسائل مهمة من رئيس الوزراء بفعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

السيسي: تقرير الأمم المتحدة عن مصر شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

02:32 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements