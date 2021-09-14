13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة تصريحات مهمة خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي:



١-توجيه الشكر والتقدير لمن ساهم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات



٢-شهادة التنمية تتسم بشفافية ومصداقية لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين



٣-اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على "البناء والتنمية"



٤-تقرير التنمية البشرية عن الدولة لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى



٥-تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها ونجاحها بسبب الشعب المصرى



٦-المصريون تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى بسبب إجراءات حماية اجتماعية



٧-أقدم التهنئة للمصريين على قدرتهم من خلال التضحية والصبر لظهور التقرير بهذا الشكل



٨-خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري



٩-أكثر من 5 مليون إنسان موجودين في مصر لا نقيم لهم معسكرات



١٠-برامج الحماية الاجتماعية يهدف إلى التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر



١١-معالجة التلوث فى بحيرة المنزلة متعملش فى الدنيا من 600 سنة



١٢-عملنا على تطوير كل قطاعات الدولة بمنتهى القوة والشمول



١٣-أتمنى تقرير التنمية العام المقبل بدرجة أفضل من كدة بكتير"





