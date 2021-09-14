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13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:54 م
مارينا بشارة
أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة تصريحات مهمة خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي:
١-توجيه الشكر والتقدير لمن ساهم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات
٢-شهادة التنمية تتسم بشفافية ومصداقية لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين
٣-اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على "البناء والتنمية"
٤-تقرير التنمية البشرية عن الدولة لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى
٥-تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها ونجاحها بسبب الشعب المصرى
٦-المصريون تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى بسبب إجراءات حماية اجتماعية
٧-أقدم التهنئة للمصريين على قدرتهم من خلال التضحية والصبر لظهور التقرير بهذا الشكل
٨-خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري
٩-أكثر من 5 مليون إنسان موجودين في مصر لا نقيم لهم معسكرات
١٠-برامج الحماية الاجتماعية يهدف إلى التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر
١١-معالجة التلوث فى بحيرة المنزلة متعملش فى الدنيا من 600 سنة
١٢-عملنا على تطوير كل قطاعات الدولة بمنتهى القوة والشمول
١٣-أتمنى تقرير التنمية العام المقبل بدرجة أفضل من كدة بكتير"
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي:
١-توجيه الشكر والتقدير لمن ساهم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات
٢-شهادة التنمية تتسم بشفافية ومصداقية لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين
٣-اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على "البناء والتنمية"
٤-تقرير التنمية البشرية عن الدولة لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى
٥-تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها ونجاحها بسبب الشعب المصرى
٦-المصريون تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى بسبب إجراءات حماية اجتماعية
٧-أقدم التهنئة للمصريين على قدرتهم من خلال التضحية والصبر لظهور التقرير بهذا الشكل
٨-خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري
٩-أكثر من 5 مليون إنسان موجودين في مصر لا نقيم لهم معسكرات
١٠-برامج الحماية الاجتماعية يهدف إلى التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر
١١-معالجة التلوث فى بحيرة المنزلة متعملش فى الدنيا من 600 سنة
١٢-عملنا على تطوير كل قطاعات الدولة بمنتهى القوة والشمول
١٣-أتمنى تقرير التنمية العام المقبل بدرجة أفضل من كدة بكتير"