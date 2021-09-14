صبري فواز ينضم إلى مسلسل "بيت المعادي"

يواصل صناع عمل مسلسل بيت المعادي تصوير مشاهدهم في العمل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية.









إنضم الفنان صبري فواز إلى فريق عمل مسلسل بيت المعادي، وتعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والإعلامية إنجي علي حيث تظهر في مسلسل ضيفة شرف.









مسلسل بيت المعادي، بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، بجانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.