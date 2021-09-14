ننشر إجراءات ومستندات الالتحاق بالجامعات الخاصة 2021 عقب ظهور نتيجة التنسيق

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم الأحد الماضي، باعتماد نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بـالجامعات الخاصة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، وبدأ الطلاب في البحث عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعات وطريقة التقديم.





وخلال السطور التالية، سننشر لكم ارشادات التقدم والتسجيل للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021 والأوراق والمستندات المطلوبة، وفقًا للموقع الرسمي للجامعات الخاصة، وهي كالتالي:-





ارشادات التقدم للجامعات الخاصة 2021

- يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.





- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.





- لا يتمّ استرداد المصروفات بعد تسديدها.





- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.





- يتمّ سداد مبلغ 70 جنيهًا (خدمات إلكترونية) غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.





- لا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55%.





الاوراق المطلوبة لتقديم لكليات الجامعات الخاصة 2021

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها.





– أصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع.





– 6 صور شخصية حديثة 4 في 6، أو حسبما تطلب كل كلية.





– نموذج 2 جند خدمة عسكرية (الطلاب الذكور)، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995.





– الطالب المسجل بجامعة أخرى لابد من إحضار موقفه من التجنيد، وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.





خريطة الجامعات الخاصة في مصر 2021





- جامعة مصر الدولية

مقرها في الكيلو 69 من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في (مدينة العبور) بمحافظة القليوبية.





- الجامعة الألمانية بالقاهرة

مقرها في التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - بجوار جامع السويدي وقرية أرابيلا السكنية.





- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

مقرها في محور 26 يوليو - طريق المحور - تقاطع طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر.





- جامعة الأهرام الكندية

مقرها في مجمع البنوك، المنطقة الصناعية الرابعة، 6 أكتوبر، الجيزة.





- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مقرها في الحي المتميز، 6 أكتوبر، الجيزة.





- جامعة المستقبل

مقرها في شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.





- الجامعة المصرية الروسية

مقرها في مدينة بدر، طريق السويس، القاهرة.





- جامعة 6 أكتوبر

مقرها في المحور المركزي، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة.





- جامعة النهضة

مقرها في طريق المرور، شرق النيل، بني سويف.





- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

مقرها في الطريق الساحلي الدولي، أمام المنطقة الصناعية، الدقهلية.





- الجامعة الفرنسية في مصر

مقرها في الكيلو 21، طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، القاهرة.





- الجامعة البريطانية في مصر

ومقرها في مدينة الشروق، طريق السويس، القاهرة.





- جامعة سيناء

مقرها في القنطرة الشرقية، الإسماعيلية.





- جامعة النيل

مقرها في ميدان جهينة، على ممر 26 يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.





- جامعة فاروس

مقرها في شارع قنال المحمودية، سموحة، الإسكندرية.





- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

مقرها في 33 شارع المساحة، الدقي، الجيزة.





- جامعة هليوبوليس

مقرها في طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، متفرع من طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة.





- جامعة بدر

مقرها في الحي المتميز، المنطقة الترفيهية، مدخل مدينة بدر، القاهرة.





- جامعة دراية

مقرها في ميدان جامعة دراية، الحي السادس، المنيا الجديدة، المنيا.





- جامعة الجيزة الجديدة

مقرها في الكيلو 22، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.





- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

مقرها في الهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة.





- جامعة حورس

مقرها في الطريق الساحلي الدولي دمياط الجديدة - مصر، دمياط الجديدة، دمياط.





- الجامعة المصرية الصينية

مقرها في شارع جسر السويس، مساكن أبو غزالة، خلف كوبري التجنيد، جسر السويس، القاهرة .





- جامعة سفنكس

مقرها في منطقة الخدمة الإقليمية، أسيوط الجديدة، محافظة أسيوط، مصر.





- جامعة ميريت

مقرها في منطقة الكوامل بسوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.





- جامعة السلام

مقرها في تقاطع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي مع إبيار ديما كفر الزيات - محافظة الغربية.



