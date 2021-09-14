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خطاب قوي من كريستيانو لنجوم مان يونايتد

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:03 م
كريستيانو
كريستيانو
وكالات
ألقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطابا أمام زملائه في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، طالبهم فيه بضرورة إظهار حبهم للنادي والتضحية بكل شيء لإعادة أفضل فترات الفريق مرة أخرى.

وتحدث رونالدو في خطابه عن الأسباب التي دفعته للعودة إلى قلعة "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" من جديد، وذلك أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وقال رونالدو وفقا ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "عدت إلى مانشستر يونايتد لسببين، الأول حبي للنادي، والثاني حبي لعقلية الفوز المتأصلة هنا".

وأضاف: "لم آت إلى هنا لأكون مشجعا. إذا أردتم النجاح فعليكم حب هذا النادي من أعماق قلوبكم، يجب أن تناموا وتأكلوا وتقاتلوا من أجله، بصرف النظر عمن يشارك. ادعموا زملاءكم وقدموا 100% مما لديكم من أجل يونايتد".

وتابع: "أنا هنا من أجل الفوز وليس لشيء آخر، الفوز يجلب السعادة وأنا أريد أن أكون سعيدا وأنتم أيضا".

وواصل  "صاروخ ماديرا": "أؤمن بكم كثيرا، وأنتم مميزون جميعا، وإذا لم يكن الوضع كذلك، لم أكن لأعود مرة أخرى".

وأكد: "الجماهير ستدعمكم إذا قدمتم أفضل ما لديكم، أريد أن أخلق عقلية انتصارية، فعندما يأتي اليوم الذي أعتزل فيه، ستبقى تلك العقلية، وتسيطر تلك المجموعة من اللاعبين كما فعلنا في الماضي".

وأتم رونالدو: "سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفريق، لكن أحتاج الدعم أيضا، هل أنتم جاهزون للقتال؟ هل أنتم مستعدون لتقديم كل شيء في أرض الملعب؟".

ويستعد كريستيانو رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" برصيد 134 هدفا، لخوض أول مباراة له في دور المجموعات للبطولة المفضلة بالنسبة له، بقميص مانشستر يونايتد بعد عودته إلى صفوفه لأكثر من 12 عاما.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، بمواجهة مضيفه يونغ بويز السويسري، وذلك في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فريقي فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي. 

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