Advertisements

في ذكرى وفاته.. حسن فايق من بائع ملابس إلى أحد كبار الكوميديا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:50 م
حسن فايق
حسن فايق
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن فايق، الذي من كبار الكوميديا في مصر والوطن العربي.

ولد حسن فايق، بمدينة الإسكندرية، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة وتحديدًا في حي شبرا لم يكمل تعليمه بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، وعمل في بيع الملابس والأقمشة، ولم يستطع الاتجاه إلى الفن بسبب رفض عائلته.

قرر بعد وفاة والده الالتحاق بفرقة روز اليوسف وقام بدور صغير في مسرحية "فران البندقية"، ثم انتقل بعدها للعمل في فرقة عزيز عيد، حتى كون فرقة خاصة به، ضمت استيفان روستي، حسين رياض، عباس فارس، وكان أول عروضها مسرحية من تأليفه حملت عنوان "ملكة الجمال" عام 1919.

بدأ إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

المسرح وحده لم يكن ليرضي غرور حسن فايق، فاتجه إلى السينما بضحكته التي قيل أنه اقتبسها من أحد الحضور الذي كان يشاهد مسرحيته، حتى أصبحت ابتسامته الدائمة حتى مماته، وكان أول فيلم يشارك فيه هو "أولاد الذوات".


الكلمات المفتاحية

نجوم الزمن الجميل حسن فايق افلام قديمة افلام ابيض واسود

أخبار تهمك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كوميكس كوميدي لـ"إستيفان روستي"

٩ معلومات عن حسن فايق في ذكرى رحيله

تعرف على "صانع البهجة".. أمين الهنيدي الفنان الذي فارق الحياة مديونًا

فى ذكرى رحيل حسن فايق.. تعرف على أسرار حياته وأول راتب تقاضاه

في ذكرى وفاته.. تعرف على سر ضحكة حسن فايق الشهيرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements