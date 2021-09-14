في ذكرى وفاته.. حسن فايق من بائع ملابس إلى أحد كبار الكوميديا



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن فايق، الذي من كبار الكوميديا في مصر والوطن العربي.



ولد حسن فايق، بمدينة الإسكندرية، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة وتحديدًا في حي شبرا لم يكمل تعليمه بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، وعمل في بيع الملابس والأقمشة، ولم يستطع الاتجاه إلى الفن بسبب رفض عائلته.



قرر بعد وفاة والده الالتحاق بفرقة روز اليوسف وقام بدور صغير في مسرحية "فران البندقية"، ثم انتقل بعدها للعمل في فرقة عزيز عيد، حتى كون فرقة خاصة به، ضمت استيفان روستي، حسين رياض، عباس فارس، وكان أول عروضها مسرحية من تأليفه حملت عنوان "ملكة الجمال" عام 1919.



بدأ إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.



المسرح وحده لم يكن ليرضي غرور حسن فايق، فاتجه إلى السينما بضحكته التي قيل أنه اقتبسها من أحد الحضور الذي كان يشاهد مسرحيته، حتى أصبحت ابتسامته الدائمة حتى مماته، وكان أول فيلم يشارك فيه هو "أولاد الذوات".





