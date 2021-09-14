Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى مع بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى  عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements