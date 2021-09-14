7 قرارات من "التعليم" حول المصروفات الدراسية

إعلان المصروفات الدراسية في مكان واضح



متابعة التزام المدارس الخاصة بشأن المصروفات



إلزام المدارس الخاصة بقرار زيادة المصروفات السنوية



حظر جمع أي مبالغ مالية تحت مسمى التبرعات



حوكمة التعاقدات بين المدارس وأولياء الأمور





ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.









على مدار الفترة الأخيرة، اتخذت وزارة التربية والتعليم، عددا من القرارات الهامة بشأن المصروفات الدراسية لعام 2021، في إطار إرساء القواعد الخاصة بذلك الأمر الذي يشغل كافة أولياء الأمور.ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس بضرورة إعلان مصروفات العام الدراسي الجديد فى مكان واضح وبارز داخل المدرسة، وعدم تحصيل أي رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة، مع تشكيل لجنة لتحصيل المصروفات.كما قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.وشددت الوزارة على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) وإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.وقررت التربية والتعليم، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات مثل التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.كما اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات بشأن المصروفات الدراسية وجار العمل على حوكمة التعاقدات بين المدارس وأولياء الأمور في ملف المصروفات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا وسيكون الدفع إلكترونيا تحت إشراف الوزارة سواء كانت مدارس دولية أو تجريبية لغات.